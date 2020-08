Anche la Basilicata avrà i suoi medici: "Arriva corso di laurea in Medicina" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giovanni Corato medici in corsia contro il Covid (La Presse)L'annuncio del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi: "Il corso di laurea in medicina è realtà" Finalmente Anche la Basilicata avrà i suoi laureati in medicina e Chirurgia e i giovani che vorranno intraprendere questa carriera non dovranno più abbandonare la propria Regione. L'annuncio è stato dato oggi dal governatore Vito Bardi, soddisfatto dall'accordo raggiunto dalla rettrice dell’Università degli studi della Basilicata, Aurelia Sole, dal ministro dell’Università e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, e dal ministro della Salute, ... Leggi su ilgiornale

emiliodanzi : RT @TuttoH24: #Medicina, #Basilicata “Per troppo tempo in Basilicata si sono sprecate tantissime parole intorno alla possibilità di istitui… - Conf_Basilicata : 'Non c'è prospettiva di rilancio credibile della #Basilicata senza una nuova stagione di investimenti anche industr… - TuttoH24 : #Medicina, #Basilicata “Per troppo tempo in Basilicata si sono sprecate tantissime parole intorno alla possibilità… - Rodica30889717 : RT @dukana2: #Nitrato d'ammonio, cos'è e come viene usato? viene utilizzato per produrre due esplosivi:#ammonal e #Anfo (Ammonnium Nitrate… - infoitinterno : Maltempo: allagata Potenza, nubifragi anche nell'area Sud della Basilicata -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Basilicata Macchinario sanitario acquistato dalla Basilicata ma utilizzato in Puglia Basilicata24 Al via in Salento il progetto interregionale Su.Pr.Eme. Italia

NARDÒ (Lecce) – È partito oggi 5 agosto anche nel Salento, dal campo Boncuri di Nardò, il progetto interregionale Su.Pr.Eme. Italia, già avviato in Puglia nella provincia di Foggia. Su.Pr.Eme. Italia ...

Sbarcati altri 7 migranti positivi al Covid. E in Basilicata ne spariscono 14

Non si ferma l'emergenza migranti e, collegato ad esso, anche il problema degli sbarchi di profughi ammalati di Coronavirus. Sono infatti sette, degli oltre 300 arrivati ieri sera dalla tensostruttura ...

NARDÒ (Lecce) – È partito oggi 5 agosto anche nel Salento, dal campo Boncuri di Nardò, il progetto interregionale Su.Pr.Eme. Italia, già avviato in Puglia nella provincia di Foggia. Su.Pr.Eme. Italia ...Non si ferma l'emergenza migranti e, collegato ad esso, anche il problema degli sbarchi di profughi ammalati di Coronavirus. Sono infatti sette, degli oltre 300 arrivati ieri sera dalla tensostruttura ...