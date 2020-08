Almanacco del 5 agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Santi del Giorno Dedicazione della Basilica di Santa Maria MaggioreSant’Osvaldo di Northumbria (Re e Martire)Sant’Emidio (Vescovo e Martire)San Paride (Vescovo di Teano)Santa Nonna (Sposa)Santi Vardan e compagni (Martiri in Armenia) Accadde Oggi Nasce TMC (antenata di La7) lunedì 5 agosto 1974 (45 anni fa) Nasce TMC (antenata di La7): In principio era solo la RAI … Leggi su periodicodaily

NewsTuttoC : L'Almanacco del giorno - News, trattative e retroscena del 04/08 - IIrimea : Accadde Oggi 4 agosto 1974 - Strage Italicus (46 anni fa): Era da poco passata l'una di notte, quando nella carrozz… - violanews : Video VN - Il libro del martedì: Almanacco Fiorentina 2013 - - AlmaCalcioTosca : Non ti deve mancare: ordina l'Almanacco del Calcio Toscano 2020! - Napoliflash24 : L’almanacco del 5 agosto: 1403 Ladislao di Napoli diventa re d'Ungheria; 1962 muore a Los Angeles Marylin Monroe -… -

