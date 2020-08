Ajax, paura per il Coronavirus: “Riscontrate 13 positività a giugno” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Anche in casa Ajax il Coronavirus è uno spauracchio concreto. L'Olanda sta vivendo l'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e i casi continuano ad aumentare, come sta accadendo in tutta Europa. Il club dei lancieri ha voluto fare il punto della situazione dei contagiati. Il responsabile della comunicazione Miel Brinkhuis ha confermato al De Telegraaf che la società, in questo momento, non ha riscontrato positività. Diverso, invece, il discorso riguardante il mese di giugno, quando l'Ajax ha verificato la positività di ben 13 tesserati. Un numero davvero importante. Ajax, paura per il Coronavirus: “Riscontrate 13 positività a giugno” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

