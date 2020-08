Ag. Insigne: “Lorenzo stringerà i denti, farà tutto per esserci sabato” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha Parlato ai microfoni di Radio punto nuovo della situazione Insigne in vista della sfida al Barcellona valida per gli ottavi di Champions League: “Lorenzo ha grande voglia di giocare ed è ottimista. Il primo dottore di ogni calciatore è sé stesso, se ritiene che all’80% giocherà, allora sarà così. L’ho sentito stamattina e mi ha detto che farà di tutto per essere in campo. Non si è mai profeti in patria, è estremamente difficile. Ciò che più mi infastidisce è che la gente ignorante parla. C’è stato un forte pianto di Lorenzo perché si ipotizzava un forfait della partita contro il Barcellona, ma è troppo tempo che cerchiamo di dire le stesse cose. Quei poveri ... Leggi su alfredopedulla

