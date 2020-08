Udinese, deciso l’addio di Gotti: Semplici in pole (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Udinese ha deciso di cambiare allenatore: via Luca Gotti, dentro Leonardo Semplici. L’ex Spal è in pole per la panchina bianconera L’Udinese e Luca Gotti si diranno addio nei prossimi giorni. Il tecnico non proseguirà la sua finora brillante avventura sulla panchina bianconera, decisione maturata a seguito di alcuni confronti con la società. Come riportato da Sky Sport, in pole per sostituire Gotti ci sarebbe Leonardo Semplici, reduce da uno scottante esonero con la Spal. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Fofana ha deciso: 'Vado via dall'Udinese. Il gol alla Juve? Come 'The Last Dance'. Inter e Atalanta...' Calciomercato.com Fontolan, la rissa con Ruotolo e l'assurda espulsione in Atalanta-Genoa del 1990

Davide Fontolan ai tempi del Genoa è stato protagonista di un'espulsione storica: gli fu comminata per una rissa con Ruotolo, suo compagno di squadra. La storia del calcio è ricca di espulsioni bizzar ...

Il Sassuolo sbatte contro Musso, colpo Udinese con Okaka

Tante le occasioni per gli emiliani, ma il portiere ospite para tutto, mentre su una fiammata di Lasagna l’ex Roma decide il match L’Udinese di un super Musso disinnesca la macchina da gol Sassuolo e ...

