The Devil All the Time: le foto promozionali (Di martedì 4 agosto 2020) The Devil All the Time, il nuovo film del regista Antonio Campos è una dramma familiare con Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Riley Keough e Sebastian Stan Il film drammatico di Netflix The Devil All the Time del regista Antonio Campos (Simon Killer, Christine del 2016) è l’adattamento dell’omonimo romanzo del 2011 di Donald Ray Pollock. Il regista Antonio Campos l’ha descritta come una narrazione ambientata tra la fine della seconda guerra mondiale e l’inizio del coinvolgimento americano nella guerra del Vietnam in cui si intrecciano le esistenze di un gruppo eterogeneo di personaggi. Grazie a Entertainment Weekly, abbiamo in esclusiva le prime immagini promozionali del film, che potete vedere qui di seguito: View ... Leggi su tuttotek

