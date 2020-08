Sono 1,4 milioni gli italiani con gli anticorpi (Di martedì 4 agosto 2020) Andrea Cuomo Numeri bassi nella contabilità del contagio, giunta al suo quinto mese. Numeri terribili per l'analisi della diffusione del contagio, che fa il censimento di chi è venuto a contatto con il virus Numeri bassi nella contabilità del contagio, giunta al suo quinto mese. Numeri terribili per l'analisi della diffusione del contagio, che fa il censimento di chi è venuto a contatto con il virus (quasi 1,5 milioni), disegnano due Italie molto differenti. Partiamo dai numeri di giornata. Ieri Sono stati contabilizzati 159 contagiati, 80 in meno rispetto al giorno precedente. Ma è un dato che non deve farci esultare troppo: infatti la causa delle poche positività è riscontrabile nello scarso numero di tamponi effettuati, appena 24.036, quasi la metà del giorno prima. Ciò si ... Leggi su ilgiornale

petergomezblog : Gli abusivi della Cig: 600 volte i “furbi” del reddito. La Cassa erogata impropriamente per il Covid ammonta a 2,7… - lorepregliasco : Indagine sieroprevalenza coronavirus @istat_it @MinisteroSalute: i positivi sono circa 1,5 milioni, pari al 2,5% de… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus - Sono un milione 482 mila le persone, il 2,5% della popolazione residente in famiglia, risultate con… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Il bilancio 2019, quindi pre Covid, della Disneyland della salamella chiude con oltre 4 milioni di passivo. Alleanza coope… - ThePRagno88 : RT @MarcoRizzoPC: Vergogna. In Liguria, l’isola di #Gallinara venduta a un magnate ucraino per 10 milioni di €. So… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono milioni Coronavirus, i veri numeri del contagio in Italia Corriere della Sera Nasce il leader del packaging cosmetico: Lumson si fonde con Pibiplast.

Uscirà invece il fondo Ambienta, già socio di Pibiplast. L’operazione, secondo fonti legali, avrebbe una valutazione di circa 300-350 milioni di euro. I due gruppi sono sinergici, visto che Lumson è ...

Eni gas e luce, usare meglio l’energia per usarne meno

(Adnkronos) – Riqualificare ed efficientare, in linea con la strategia Eni che punta entro il 2050 a diventare leader nella vendita di prodotti decarbonizzati Oggi in Italia ci sono oltre 1,2 milioni ...

