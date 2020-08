Serie A, Oscar della Lega: trionfa Dybala, CR7 fuori (Di martedì 4 agosto 2020) Non sono bastati 31 gol in 33 partite e il secondo scudetto consecutivo da quando veste la maglia della Juventus. Cristiano Ronaldo non figura tra i migliori giocatori della Serie A 2019-20 scelti ... Leggi su gazzetta

