Scuola, approvate linee guida per gli alunni da 0 a 6 anni. Azzolina: «Tassello importante» (Di martedì 4 agosto 2020) Via libera in Conferenza Unificata al Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per la fascia 0-6.... Leggi su ilmessaggero

geokawa : RT @ilmessaggeroit: #scuola, approvate linee guida per gli alunni 0-6 anni - ilmessaggeroit : #scuola, approvate linee guida per gli alunni 0-6 anni - pressappoco : RT @MIsocialTW: Come rientreranno a scuola i più piccoli? Oggi sono state approvate le Linee Guida che forniscono indicazioni organizzati… - CorriereUniv : Scuola, ripresa di settembre: approvate in Unificata le Linee Guida per la fascia 0-6 anni #scuola #infanzia… - giornalecomuni : #Scuola, #ripresa di settembre: approvate in Unificata le Linee Guida per la fascia 0-6 anni #infanzia… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola approvate Scuola, approvate linee guida per gli alunni da 0 a 6 anni. Azzolina: «Tassello importante» Il Messaggero Cgil FP Enna: I silenzi dell’amministrazione Dipietro, sembrerebbe istituito il premio alle rappresentanze stampella d’oro?

Silenzio anche per la richiesta della Fp Cgil Enna sulla modalità di utilizzazione delle insegnanti nel periodo di chiusura delle scuole, nessuna programmazione ... delle specifiche responsabilità, ...

Omofobia, proposta di legge discussa in Aula. Zan: “Dobbiamo approvarla presto, non verrà svuotata”

Si è conclusa dopo tre ore di dibattito alla Camera la discussione generale sulla proposta di legge Zan contro l'omotransfobia. L'esame del testo, arrivato in Aula dopo un percorso accidentato – Lega ...

Silenzio anche per la richiesta della Fp Cgil Enna sulla modalità di utilizzazione delle insegnanti nel periodo di chiusura delle scuole, nessuna programmazione ... delle specifiche responsabilità, ...Si è conclusa dopo tre ore di dibattito alla Camera la discussione generale sulla proposta di legge Zan contro l'omotransfobia. L'esame del testo, arrivato in Aula dopo un percorso accidentato – Lega ...