Power Toys, le funzioni nascoste di Windows 10 (Di martedì 4 agosto 2020) Probabilmente non ve ne siete mai accorti, ma su Windows 10 esistono degli strumenti che permettono di scoprire immediatamente il colore di un oggetto sullo schermo. Sono i Power Toys e sono presenti sui PC Windows 10 da almeno una paio di mesi. In realtà erano già stati integrati sul sistema operativo fin da Windows 95. In seguito però, vennero eliminati, per poi essere ripristinati a settembre 2019. Negli ultimi mesi, con il rilascio delle varie versioni, sono stati potenziati e migliorati. Vediamo cosa sono e come funzionano le nuove integrazioni. Cosa sono i Power Toys? Si tratta di funzionalità nascoste del sistema operativo che possono essere lanciate e installate in base alle proprie necessità. Esistono ... Leggi su quotidianpost

Nei Power Toys di Windows 10 arriva un nuovo strumento che permette di scoprire immediatamente il colore di un oggetto sullo schermo. Ecco come funziona In molti non ne conoscono nemmeno l’esistenza, ...

Download PowerToys, i tweak di Windows 95 tornano su Windows 10

I PowerToys verranno rilasciati su GitHub quest’estate e saranno installabili su Windows 10. Si tratta di piccoli tweak creati da Microsoft per aggiungere funzionalità e arricchire il sistema operativ ...

