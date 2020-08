Playoff Serie B, incredibile in Chievo-Empoli: tre rigori sbagliati (Di martedì 4 agosto 2020) incredibile ma vero. Nel match Chievo-Empoli, valido per il turno preliminare dei Playoff di Serie B 2019/2020, sono stati sbagliati ben 3 rigori. Il primo a presentarsi dagli 11 metri è stato Djordjevic, che al 56′ si è fatto ipnotizzare da Brignoli. Stessa sorte per Ciciretti, che all’88’ non è riuscito a battere Semper, il quale ha brillantemente parato salvando i suoi. Come se non bastasse, nei tempi supplementari l’Empoli ha avuto un’altra chance, al 104′ Dato che il rigorista Ciciretti aveva lasciato il campo, sul dischetto si è presentato La Mantia, che ha però tirato alto, mancando una ghiotta occasione per rimettere in parità la situazione dopo il ... Leggi su sportface

