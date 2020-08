Niente sesso, siamo turchi! (Di martedì 4 agosto 2020) Daydreamer - Le Ali del Sogno Amore sì, passione giammai. Casti e puri sono i sentimenti dei protagonisti di Daydreamer – Le Ali del Sogno e delle altre telenovelas turche simili arrivate in Italia da qualche anno. Nonostante l’indugiare sulla carnalità dei protagonisti, Can Yaman mezzo nudo in primis, di carnale nelle storie rosa “made in Turchia” c’è ben poco. Un modus operandi preciso, frutto di una cultura differente rispetto alla nostra e di rigide direttive normative. I primi innamorati che i telespettatori hanno potuto conoscere sono stati Ayaz (Serkan Cayouglu) e Oyku (Ozge Gurel) di Cherry Season – La Stagione del Cuore, che hanno consumato il loro amore soltanto da sposati. Lo stesso è accaduto a Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel) di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, vicini per la prima ... Leggi su davidemaggio

EwaWisniewska78 : RT @MiguelCalabria3: *Buongiorno a tutti* E poi fate l’amore. Niente sesso, solo amore. E con questo intendo i baci lenti sulla bocca, sul… - MMolondrona : RT @MiguelCalabria3: *Buongiorno a tutti* E poi fate l’amore. Niente sesso, solo amore. E con questo intendo i baci lenti sulla bocca, sul… - LilySej1 : RT @MiguelCalabria3: *Buongiorno a tutti* E poi fate l’amore. Niente sesso, solo amore. E con questo intendo i baci lenti sulla bocca, sul… - ElviraSivelo : RT @MiguelCalabria3: *Buongiorno a tutti* E poi fate l’amore. Niente sesso, solo amore. E con questo intendo i baci lenti sulla bocca, sul… - PAtreida : RT @MiguelCalabria3: *Buongiorno a tutti* E poi fate l’amore. Niente sesso, solo amore. E con questo intendo i baci lenti sulla bocca, sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente sesso Niente sesso, siamo turchi! DavideMaggio.it Separazione e divorzio per mancanza di passione

Questo non significa che fare sesso con la moglie o il marito sia obbligatorio ... Significa che un partner statico non può essere accusato di niente. Non si può chiedere la separazione e il divorzio ...

Legge elettorale per la Puglia, c'è la doppia preferenza: firmati i provvedimenti. Niente vincolo del 60-40

Insomma: niente inammissibilità della lista ... liste siano composte secondo la norma antidiscriminatoria che le rende inammissibili se uno dei due sessi è rappresentato in una percentuale superiore ...

Questo non significa che fare sesso con la moglie o il marito sia obbligatorio ... Significa che un partner statico non può essere accusato di niente. Non si può chiedere la separazione e il divorzio ...Insomma: niente inammissibilità della lista ... liste siano composte secondo la norma antidiscriminatoria che le rende inammissibili se uno dei due sessi è rappresentato in una percentuale superiore ...