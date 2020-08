Mara Venier ha un nuovo incidente alla gamba: “Devo farmi benedire” (Di martedì 4 agosto 2020) Mara Venier è stata colpita ad un secondo infortunio dopo la messa in onda di Domenica In. La conduttrice, con ironia, ha svelato come sta ora. Non c’è pace per Mara Venier. Come i fedeli telespettatori ricorderanno bene, la zia più amata d’Italia aveva avuto un infortunio al piede poco prima della diretta di Domenica … L'articolo Mara Venier ha un nuovo incidente alla gamba: “Devo farmi benedire” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

