Infortuni, obesità, stress. Il mondo degli esports deve fare i conti con i problemi di salute degli atleti (Di martedì 4 agosto 2020) La crescente preoccupazione per gli standard sanitari negli esports ha spinto una nuova federazione a impegnarsi per cercare di risolvere il problema, dato che sempre più giocatori presentano Infortuni come lesioni al polso, ma anche patologie come obesità, stress e diabete. Il ritiro del grande giocatore cinese Jian Zihao, meglio conosciuto come “Uzi”, ha fatto scattare l’allarme nel settore, che negli ultimi tempi appare davvero in forte espansione: basti pensare che i ricavi dovrebbero raggiungere 1,1 miliardi di dollari quest’anno, secondo la società di analisi Newzoo. Il 23enne, considerato una vera e propria “icona” del gioco League of Legends, si è allontanato dalla competizione lo scorso mese di giugno, affermando che “stress cronico, ... Leggi su esports247

