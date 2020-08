Highlights e gol Brentford-Fulham 1-2: Playoff Championship (VIDEO) (Di martedì 4 agosto 2020) Il Fulham torna in Premier League. I Cottagers hanno vinto i Playoff di Championship, la serie B inglese, imponendosi a Wembley per 2-1, ai supplementari, sul Brentford. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, arriva la doppietta di Bryan (105° e 117°) e a nulla serve la rete dell’1-2 siglata da Dalsgaard al 4° del secondo tempo supplementare. Il Fulham si unisce così a Leeds e West Bromwich e torna in Premier dopo una sola stagione di Championship. Di seguito il VIDEO dei gol e degli Highlights. Leggi su sportface

