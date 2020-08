European Bee Award, via al contest: cercasi pratiche innovative per l’agricoltura (Di martedì 4 agosto 2020) Sono aperte le candidature all’European Bee Award 2020, il premio rivolto a pratiche e tecnologie innovative per proteggere api, impollinatori e biodiversità nelle terre coltivate. L’edizione 2020 verterà sui seguenti temi: per la Categoria 1 pratiche di gestione della terra per proteggere e incoraggiare gli impollinatori negli ambienti coltivati. Rientrano in questa categoria le soluzioni e gli avanzamenti nelle pratiche agricole che favoriscono la presenza di api e impollinatori e migliorano la biodiversità in generale nelle terre coltivate. Per la Categoria 2: applicazione di soluzioni tecnologiche innovative per ridurre l’impatto delle pratiche di coltivazione sugli impollinatori Possono partecipare ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : European Bee European Bee Award, via al contest: cercasi pratiche innovative per l'agricoltura Il Denaro European Bee Award, via al contest: cercasi pratiche innovative per l’agricoltura

Sono aperte le candidature all'European Bee Award 2020, il premio rivolto a pratiche e tecnologie innovative per proteggere api, impollinatori e biodiversità nelle terre ...

Sono aperte le candidature all'European Bee Award 2020, il premio rivolto a pratiche e tecnologie innovative per proteggere api, impollinatori e biodiversità nelle terre ...