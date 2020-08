Dopo 30 anni ancora senza colpevole omicidio di Simonetta Cesaroni in via Poma. Il legale della famiglia ai pm: “Riaprire le indagini” (Di martedì 4 agosto 2020) Il 7 agosto di trent’anni fa la 21enne Simonetta Cesaroni fu trovata senza vita in uno stabile di via Poma, a Roma. Il suo corpo era martoriato da 29 coltellate e completamente nudo, ma senza segni di violenza sessuale. Da allora il responsabile non è mai stato individuato, nonostante i ripetuti avvisi di garanzia consegnati alle persone sbagliate e un lungo processo a carico dell’ex fidanzato, Raniero Busco, prima condannato a 24 anni e poi assolto in appello e in Cassazione nel febbraio 2014. Un caso di cui per anni si è occupata la procura della Capitale, poi costretta ad alzare bandiera bianca. Ma la famiglia della giovane non si rassegna. E a ... Leggi su ilfattoquotidiano

Giorgiolaporta : Ho visto 43 persone morire sul #PontediGenova e non mi pare fossero suicidi. Due anni dopo non vedo ancora né conda… - CottarelliCPI : Nel 1945 mio papà aveva 23 anni, mia mamma 20. Gente come loro ricostruì l'Italia dopo la guerra, non il piano Mars… - virginiaraggi : Dopo oltre dieci anni di attesa è partito il cantiere in via di Grottaperfetta, in VIII Municipio, per realizzare u… - ludna_thestryx : RT @HuertDeAuteuil: Ali Ghezawi sarebbe dovuto finire sui giornali perché a soli 14 anni parlava 5 lingue e invece c’è finito perché si è s… - atypical_chiss : RT @HuertDeAuteuil: Ali Ghezawi sarebbe dovuto finire sui giornali perché a soli 14 anni parlava 5 lingue e invece c’è finito perché si è s… -