Coronavirus, il Belgio trema: "È arrivata la seconda ondata" (Di martedì 4 agosto 2020) « È chiaro che È arrivata la seconda ondata di Covid-19 . Il numero di infezioni» in Belgio «È in crescita e non È un piccolo aumento. Non sappiamo quanto durerà e quanto saliranno le curve».... Leggi su feedpress.me

