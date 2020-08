Comune di Napoli: intesa con Ministero dello Sport e Fin per la riqualificazione di tre piscine (Di martedì 4 agosto 2020) Comune di Napoli: il sindaco Luigi de Magistris annuncia l’accordo con il Ministero dello Sport e la Fin per la riqualificazione di tre piscine (Nestore, Bulgarelli e Galante). Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha annunciato sui social importanti interventi per la riqualificazione di tre piscine del territorio cittadino: “Firmeremo nei prossimi giorni un … Leggi su 2anews

ComuneNapoli : Restate a Napoli. Il Teatro del Plebiscito: dal 9 al 16 agosto 2020 in piazza del Plebiscito eventi gratuiti con ob… - FrancoGraziano3 : RT @ComuneNapoli: Restate a Napoli. Il Teatro del Plebiscito: dal 9 al 16 agosto 2020 in piazza del Plebiscito eventi gratuiti con obbligo… - NapoliOpen : News #Napoli OpenNapoli: 'Chiusura dal 17 al 21 agosto 2020 dell'ufficio rilascio contrassegni ZTL e rilascio Perme… - occhio_notizie : Il Comune di #Napoli ha comunicato il resoconto bisettimanale rispetto alla situazione dei contagi #Coronavirus, ag… - 100x100Napoli : Coronavirus: il bollettino dei contagiati del Comune di Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Napoli Comune di Napoli, avanza il default M5S: «L'era de Magistris è finita» Il Mattino Virtus Piscinola, accordo di collaborazione con il Napoli Basket

E’ quello siglato tra il Napoli Basket e la Virtus Piscinola Napoli ... suoi allenatori e l’organizzazione di allenamenti in comune delle squadre giovanili.

Sorrento: cosa vedere a piedi

Incastonata tra il Golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana, la Penisola Sorrentina gode di una posizione privilegiata nel centro della costa campana. Il comune, che fa parte della città metropolitana ...

E’ quello siglato tra il Napoli Basket e la Virtus Piscinola Napoli ... suoi allenatori e l’organizzazione di allenamenti in comune delle squadre giovanili.Incastonata tra il Golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana, la Penisola Sorrentina gode di una posizione privilegiata nel centro della costa campana. Il comune, che fa parte della città metropolitana ...