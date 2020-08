Bonafoni: oggi sopralluogo a Casa Salute Palombara Sabina (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – “Questa mattina ho effettuato un sopralluogo presso la Casa della Salute di Palombara Sabina, alla luce delle audizioni che su quel presidio si sono svolte nella VII commissione in questi anni e in considerazione del fatto che proprio la messa in funzione completa dell’ex ospedale San Salvatore e’ presente nel Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Sistema Sanitario Regionale approvato a giugno.” “Ringrazio la disponibilita’ del Direttore Generale della ASL Roma 5 dottor Santonocito, che insieme ai responsabili dell’Azienda ha fatto il punto con noi sia sugli aspetti strutturali della Casa che sul tema dell’implementazione del personale, necessaria per dare attuazione alla Carta dei Servizi che poi e’ ... Leggi su romadailynews

Ci sono oggi risorse finanziarie che consentono di tenere fede agli impegni e di restituire alla città di Roma un bene pubblico dotandolo di servizi polifunzionali 30 LUG - L’ospedale Forlanini è un b ...

Speciale infrastrutture: Lazio, Consiglio regionale approva legge su piccoli Comuni, 4,4 milioni per valorizzazione

Roma, 24 lug 16:00 - (Agenzia Nova) - La consigliera De Vito ha ricordato che "i 254 piccoli comuni del Lazio rappresentano oltre il 67 per cento del totale (378 comuni), ma a causa del fenomeno dello ...

