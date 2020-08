Anticipazioni Daydreamer 5 agosto: Sanem, gelosa delle modelle, gioca loro un diabolico tiro (Di martedì 4 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer 5 agosto: cosa vedremo nella puntata di domani? Nel quartiere di Sanem si sta girando lo spot da lei scritto. La ragazza avrà il doppio ruolo di regista e attrice. Rimarrà scioccata, quando vedrà arrivare le modelle russe che dovranno partecipare al lavoro, perché sono bellissime e a differenza di lei, altissime. La ragazza, allora, attuerà un diabolico piano per rovinarle! Anticipazioni Daydreamer 5 agosto: Sanem chiede “un favore” a Melahat. Mevkibe e Nihat mettono in guardia Sanem Cos’accadrà nella 41° puntata di “Daydreamer”? Sanem sta per girare lo spot che ha ... Leggi su pianetadonne.blog

cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer anticipazioni del 6 e 7 agosto: Can si presenta a casa dei genitori di Sanem per confessare il… - BestMovieItalia : Daydreamer anticipazioni del 6 e 7 agosto: Can si presenta a casa dei genitori di Sanem per confessare il suo amore… - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 4 agosto: Sanem ottiene uno stage in azienda - lasara_81 : Anticipazioni di DayDreamer direttamente dalla Turchia #DayDreamer #canyamam - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La trama di #domani, #4agosto -