A Parigi sono certi: “Cristiano Ronaldo non sopporta Sarri. Lascerà la Juve” (Di martedì 4 agosto 2020) Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio alla Juventus già quest’estate. Lo scrive il magazine France Football in un articolo in cui il portoghese viene descritto come stanco della Juve, frustrato dallo scarso feeling con Maurizio Sarri e molto tentato da una nuova avventura al Paris Saint-Germain. Non è tutto. Perché secondo il retroscena della rivista transalpina solo l’esplosione della pandemia di Coronavirus avrebbe frenato l’ambizione. Anzi, il “sogno”, del cinque volte Pallone d’Oro. Giocare insieme a Neymar e Mbappé. La “frustrazione” di CR7, scrive France Football, avrebbe raggiunto l’apice il 22 ottobre 2019 dopo la sofferta vittoria in rimonta dei bianconeri contro la Lokomotiv Mosca per 2-1 grazie a una doppietta di Dybala. “Un sentimento di rabbia contenuta ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Parigi sono Migranti: evacuati 70 giovani da campo in centro Parigi - Europa Agenzia ANSA Abbandonata neonata all’aeroporto: 26 anni dopo cerca i genitori

Francia, abbandonata in aeroporto a 9 mesi: cerca i genitori dopo 26 anni con un post su Facebook

Emilie è stata abbandonata all'aeroporto di Parigi Orly a soli 9 mesi ... perché la mia vita non sia un castello senza fondamenta. Sono sicura che da qualche parte, qualcuno sa, aiutatemi, voglio solo ...Aveva solo 9 mesi quando Emilie è stata abbandonata dai genitori all'aeroporto di Parigi-Orly, il 19 settembre del 1994. Ora di anni ne ha 26 e la ragazza francese, impiegata in una catena di alberghi ...