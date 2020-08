35enne straniero afferra anziana e la trascina fuori dall’auto (Di martedì 4 agosto 2020) È accaduto ieri nel primo pomeriggio, quando uno straniero di 35 anni ha aggredito un’anziana e subito dopo suo marito mentre cercava di soccorrerla. Verso le ore 16.30 di ieri, i carabinieri della Stazione di Vigodarzere, in provincia di Padova, hanno arrestato un uomo di 35 anni senza fissa dimora, accusato del reato di violenza … L'articolo 35enne straniero afferra anziana e la trascina fuori dall’auto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

VIGODARZERE - Aggredisce due persone: arrestato un 35enne. Verso le ore 16.30 di ieri, i Carabinieri della Stazione di Vigodarzere (Padova) hanno arrestato, M.M, nato in Togo nel 1985, senza fissa dim ...