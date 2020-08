Warframe accoglierà l'espansione Heart of Deimos che aggiunge una nuova zona open-world e altro (Di lunedì 3 agosto 2020) Nella giornata di sabato si è svolto l'evento Tennocon 2020, in cui è stata presentata la prossima espansione in arrivo tra qualche giorno. Intitolata Heart of Deimos, l'espansione aggiungerà una nuovissima zona open-world. Deimos è un paese in guerra poiché gli Infested avanzano lentamente sui resti di una società lasciata dalla famiglia Entrati. Gli Entrati nascondono profondi segreti e molti degli orrori che vedrete su questa luna possono essere ricondotti ai loro esperimenti.Heart of Deimos sarà anche il primo importante aggiornamento lanciato contemporaneamente su tutte le piattaforme. Non importa se giocate su PC, PlayStation 4, Xbox One o Switch, ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Warframe accoglierà Impostiamo una nuova rotta per Warframe: Empyrean, disponibile l'ultima espansione Nintendo Player