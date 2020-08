Tutta la nuova tecnologia del Ponte di Genova San Giorgio (Di lunedì 3 agosto 2020) Il nuovo Ponte di Genova negli ultimi giorni di costruzione (foto Commissario ricostruzione Genova)Una travata continua di 1.067 metri, costituita da 19 campate sorrette da 18 pile in cemento armato, due corsie più una d’emergenza per senso di marcia, 17mila tonnellate di carpenteria metallica in acciaio e 67mila metri cubi di calcestruzzo armato. Sono solo alcuni numeri che descrivono ciò che gli automobilisti vedranno percorrendo il nuovo Ponte di Genova San Giorgio, inaugurato il 3 agosto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sotto le ruote dei loro veicoli, una rete quasi invisibile ma capillare di oltre 240 sensori, ancora da completare, tasterà silenziosamente il polso dell’opera, trasformando in tempo reale ogni sussulto o vibrazione, ... Leggi su wired

In seguito alla difficile situazione che sta affrontando il mondo da alcuni mesi, il settore dei voli aerei e delle compagnie aeree ha subito un forte calo. Con il lockdown in diversi paesi del mondo ...

In attesa della nuova edizione del Festival di Sanremo, Amadeus e Fiorello hanno trascorso una serata insieme, documentata ovviamente sui social. Sul profilo Instagram del conduttore e della moglie Gi ...

