«Tale e Quale Show 2020»: ecco il cast (Di lunedì 3 agosto 2020) L’annuncio arriva a sorpresa, a poco più di un mese dall’inizio della nuova stagione di Tale e Quale Show, la prima dopo il Covid-19, al via il 18 settembre in prima serata su Raiuno. A farlo è Carlo Conti che, attraverso il suo profilo Instagram, rende nota la lista dei 10 vip, 5 uomini e 5 donne, che in autunno si caleranno nei panni dei cantanti più diversi al solo scopo di divertire il pubblico e di regalare performance spettacolari, intense, emozionanti. Nonostante i nomi siano eterogenei, è chiaro come molti di loro siano particolarmente avvezzi non solo al canto, ma anche all’imitazione. Leggi su vanityfair

Raiofficialnews : #TaleeQualeShow, il cast della nuova edizione ?? - italiaserait : Tale e Quale Show 2020: ecco il cast della nuova stagione, ufficializzato da Carlo Conti - nasellofra : @matteosalvinimi Il Tao francescano...per ricordarsi di 'spogliarsi di tutto e darlo al povero, allo straniero'. Oh… - AlessandroBut13 : RT @saldare86: @Gazzetta_it Gli mancano scudetti, Champions, Intercontinentale e Mondiale. Per il resto è tale e quale si - saldare86 : @Gazzetta_it Gli mancano scudetti, Champions, Intercontinentale e Mondiale. Per il resto è tale e quale si -