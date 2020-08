Sondaggi politici: effetto Recovery fund (Di lunedì 3 agosto 2020) Guidata dal Movimento 5 Stelle, la maggioranza di Governo gode dei benefici della decisione di Bruxelles, mentre la Lega scende sotto il 25%. La Supermedia dei Sondaggi politici di Agi/YouTrend di questa settimana sembra avere subito un forte impatto dovuto all'approvazione del Recovery fund. Crescono infatti le forze di maggioranza – in particolar modo il Movimento 5 Stelle -, mentre l'opposizione fatica, sebbene mantenga comunque un solido vantaggio. A Flourish chart A beneficiare (...) - Attualità / Investimenti, Sondaggio, , Recovery fund Leggi su feedproxy.google

