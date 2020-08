Sky - Insigne ha un doppio problema fisico: a minuti la risonanza magnetica (Di lunedì 3 agosto 2020) Entro circa un'ora, tra le 14 e le 14:30, Lorenzo Insigne sarà sottoposto a risonanza magnetica. Una volta ottenuto il responso, sapremo se il giocatore ce la farà o meno a giocare con il Barcellona. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sky - Insigne ha un doppio problema fisico: a minuti la risonanza magnetica - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - In caso di forfait di Insigne per la sfida con il Barcellona, Gattuso potrebbe puntare su Hirving Lozano o su Elj… - news24_napoli : SKY – Napoli in ansia per Insigne, Gattuso studia due soluzioni per… -