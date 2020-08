Silent Hill, un tweet fa impazzire i fan, ma Konami spegne subito l'entusiasmo (Di lunedì 3 agosto 2020) Konami recentemente ha fatto impazzire i fan di Silent Hill dopo aver pubblicato un tweet con l'audio della sirena di Silent Hill 2. Da quel post i fan si sono mobilitati, chiedendosi perché la società ha voluto pubblicare quel tweet adesso e, com'era ovvio, in molti hanno pensato ad un ritorno del franchise.Niente di tutto ciò purtroppo: come ha poi affermato Konami il tweet era dedicato ad uno streaming di Dead By Daylight. "Fermo lì internet", ha pubblicato Konami poco dopo. "Stavamo guardando le dirette di Dead By Daylight e volevamo solo condividere la sirena. Non toglieremo il tweet, volevamo solo che vi piacesse il tributo".In un tweet ... Leggi su eurogamer

