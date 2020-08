Schelotto: «Bentancur titolare per 10 anni. Ibrahimovic di un altro pianeta» (Di lunedì 3 agosto 2020) L’allenatore Barros Schelotto ha parlato di Higuain, Pastore, Bentancur e Ibrahimovic: le sue dichiarazioni Guillermo Barros Schelotto, allenatore dei LA Galaxy, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com HIGUAIN E PASTORE – «Mi piacerebbe molto averli qui, parliamo di due campioni di altissimo livello. Ad oggi, però, siamo lontani da questo possibilità perché abbiamo già tre calciatori selezionati, quali Cristian Pavón, Chicharito Hernandez e Jonathan Dos Santos. Per il momento non abbiamo quindi spazio per loro, nonostante Higuain e Pastore siano indubbiamente profili molto graditi». Ibrahimovic – «Se mi sorprende? Sinceramente no, non mi sorprende affatto. Già con me a Los Angeles Zlatan aveva segnato oltre 30 gol, ... Leggi su calcionews24

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Barros Schelotto: 'Con Bentancur la Juve è apposto per dieci anni' - TUTTOJUVE_COM : Barros Schelotto: 'Con Bentancur la Juve è apposto per dieci anni' - ItaSportPress : LA Galaxy, Schelotto: 'Higuain e Pastore mi piacerebbero. Bentancur centrocampista totale. Ibrahimovic? Non mi sorp… - Mediagol : #Juventus, #BarrosSchelotto esalta #Bentancur: “Centrocampista totale, il suo futuro è già scritto” - Mediagol : #Juventus, Barros Schelotto esalta Bentancur: 'Centrocampista totale, il suo futuro è già scritto'… -