Sassuolo, De Zerbi: "Ottavo posto risultato straordinario" (Di lunedì 3 agosto 2020) REGGIO EMILIA - "Oggi avremo meritato qualcosa di più di quanto raccolto, dispiace lasciare questa stagione con una sconfitta. In campionato invece abbiamo raggiunto l'Ottavo posto che per noi è un ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Sassuolo | #DeZerbi commenta gli episodi sul #Var: “Danno fastidio, ma la moviola ha migliorato il calcio” - Dalla_SerieA : Sassuolo, De Zerbi: 'Ottavo posto risultato straordinario' - - fpedrotti_it : RT @Dulafive: De Zerbi ottavo col Sassuolo, che schifo, non ha vinto il campionato #DeZerbismo. - sportli26181512 : #Sassuolo, De Zerbi: 'Ottavo posto risultato straordinario': Il tecnico: 'Questa sarà una stagione da ricordare Pro… - CanaleSassuolo : De Zerbi dopo Sassuolo-Udinese 0-1: “Questa partita non è il campionato: meritavamo qualcosa in più” -