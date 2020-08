Roma, attività sportive, Zotta: ‘Prorogati i termini del bando’ (Di lunedì 3 agosto 2020) “Sono stati prorogati i termini per partecipare al bando pubblico, rivolto alle associazioni sportive, per utilizzare le palestre delle Scuole superiori di Roma e Provincia. Il bando che sarebbe scaduto in questi giorni è stato posticipato di un mese, per dare la possibilità di proseguire o iniziare attività sportive utilizzando gli spazi degli Istituti scolastici. Siamo convinti che lo sport in orario extrascolatico debba continuare, per questo metteremo in atto ogni percorso utile a garantire un servizio che è anche sociale”. Roma, attività sportive, Zotta: ‘Prorogati i termini del bando’ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

