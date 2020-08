Rimedi contro il caldo di notte: ecco alcuni consigli per dormire bene (Di lunedì 3 agosto 2020) Se a causa dell’afa trascorrete notti in bianco sappiate che esistono dei Rimedi contro il caldo di notte. ecco alcuni consigli per dormire bene nonostante le alte temperature. Con l’arrivo dell’afa estiva anche di notte, complici le alte temperature, è diventato praticamente impossibile trascorrere sonni sereni. Ci giriamo e rigiriamo nel letto tutti sudati cercando … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

plusloin_music : @RamaNefru @cecilia_strada Non mi pare che questo risponda alla mia obiezione né rimedi alla sua pratica di insulta… - Mel__94__ : Rimedi contro l'ansia? Sono anni che trucco la stessa cliente e la storia si ripete. L'ansia mi mangia viva ed ho paura di sbagliare. ???? - PetuffoTanker : @aury_941 @perchetendenza Contro gli imbecilli non esistono rimedi efficaci. Troveranno sempre una via. - veneriavyntra : avete rimedi contro il mal di testa che non siano medicinali vi prego mi sta esplodendo - ultrasmetamoro : Ho passato tutta la mattina a cercare dei rimedi contro la stitichezza. Poi mi sono ricordata che esiste Twitter, c… -