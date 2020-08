Pessina, sospiro di sollievo dopo l’infortunio e monito a Romero: “Rischi di compromettere la carriera dei tuoi colleghi” (Di lunedì 3 agosto 2020) "Un grande spavento ieri sera, fortunatamente gli esami hanno escluso il peggio e non ci sono danni gravi ai legamenti!", ha scritto Matteo Pessina sulla propria pagina Instagram.sospiro di sollievo dunque per il calciatore veronese che aveva fatto preoccupare e non poco l'ambiente Hellas. Nel suo messaggio, però, anche un rimprovero a chi "gli ha fatto male", Sergio Romero.Pessina, il messaggio a Romerocaption id="attachment 1001271" align="alignnone" width="488" Pessina (Instagram)/captionPessina, nel match dell'ultima giornata di Serie A contro il Genoa è stato costretto ad uscire a fine primo tempo dopo un duro intervento di Romero che è sembrato provocare grosse conseguenze al giocatore ... Leggi su itasportpress

