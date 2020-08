Orgasmo, come raggiungere il piacere (un po' più) facilmente (Di lunedì 3 agosto 2020) Si è da poco celebrata la Giornata Mondiale dell’Orgasmo, momento fondamentale del rapporto sessuale nonché passaggio centrale per il raggiungimento e mantenimento del nostro benessere sessuale, protagonista anche di un intero mese di “festeggiamenti” (a maggio) e argomento su cui poter, quindi, riflettere con una certa frequenza. A partire dal tema dell'orgasm gap che vuole il climax qualcosa che ancora abbonda per gli uomini ma è in qualche moda problematico per le donne. L'Orgasmo è un tema talmente complesso che, dai dati raccolti da Gleeden, piattaforma leader in Europa per le relazioni extraconiugali, in un recentissimo sondaggio su 10.420 donne iscritte al sito, si scopre (anche se non è una novità) che il 76% ha difficoltà a raggiungerlo. Fatto che si è ... Leggi su gqitalia

Quando si rimane incinte si pensa in primo luogo alla salute, del bambino e della mamma. Ma spesso non si va oltre il corpo, relegando la necessità di avere un parto positivo e vivere così un'esperien ...

Anche per gli uomini l'orgasmo è fonte di ansia visto che ben l'89% ha dichiarato di non essere soddisfatto se il partner non raggiunge l'apice del piacere e quasi il 20% affronta il rapporto sessuale ...

