Ogni Mattina con Adriana Volpe verso la cancellazione? Ecco cosa potrebbe succedere (Di lunedì 3 agosto 2020) Ogni Mattina, il programma in onda su TV8 con Adriana Volpe e Alessio Viola, non naviga in acque serene. Gli ascolti flop, infatti, potrebbero mettere a “rischio” il futuro dello show, anche per via della mancanza di originalità nonostante gli ospiti a fuoco. L’indiscrezione arriva da Giuseppe Candela per Dagospia. Ogni Mattina con Adriana Volpe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

