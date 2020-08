Nauka supera il collaudo finale, ad agosto l'invio a Bajkonur (Di lunedì 3 agosto 2020) Today, I participated at the press conference at Khrunichev Center and made some photos of this module for you. pic.twitter.com/szoPj06AQJ - Katya Pavlushchenko, @katlinegrey, July 31, 2020 ... Leggi su astronautinews

MattoDeg : RT @AstronautiNEWS: Nauka supera il collaudo finale, ad agosto l'invio a Bajkonur - DCirioni_AVDA : RT @AstronautiNEWS: Nauka supera il collaudo finale, ad agosto l'invio a Bajkonur - AstronautiNEWS : Nauka supera il collaudo finale, ad agosto l'invio a Bajkonur -

Ultime Notizie dalla rete : Nauka supera Nauka supera il collaudo finale, ad agosto l’invio a Bajkonur AstronautiNEWS