Museo Fascismo, Leonori: c’è già via Tasso, storia non si riscrive (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “A Roma, nella Capitale del Paese, citta’ medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza, alcuni consiglieri comunali del M5S propongono di creare un Museo del Fascismo, una proposta che rischia di essere fuorviante e ambigua. Se si vuole ricordare quali furono gli orrori del naziFascismo anche in Italia, esistono gia’ luoghi di grande importanza simbolica e storica come il Museo storico della Liberazione a via Tasso o il Mausoleo delle Fosse Ardeatine”. Cosi’ in una nota la consigliera dem della Regione Lazio, Marta Leonori. “Ci sono poi progetti che da anni si propongono di dare una corretta informazione su quanto avvenuto nel nostro paese e a Roma, come la realizzazione del Museo sulla Shoah. E allora, ... Leggi su romadailynews

TizianaFerrario : Un Museo del fascismo a Roma?Davvero una pessima idea. Consiglierei il Comune e i 5s di occuparsi delle buche,dei… - lucianonobili : Al disastro #M5S a Roma, mancava l’indecenza finale: invece di accellare sul museo della #Shoah, la delibera per un… - MonicaCirinna : Museo sul fascismo come propone @M5SRoma?No grazie. Per ricordare orrori della dittatura fascista e dell’occupazion… - valeriorenzi : Perché in un paese dove ci sono ancora i fascisti non si può fare un Museo del Fascismo - lucillalilla : RT @PoliticaPerJedi: A Roma c'è già un museo del fascismo. A piazza Venezia, dove fummo trascinati nella guerra di Hitler. Al lungotevere… -