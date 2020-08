Maltempo al Nord: nubifragi in Piemonte. A Genova crolla muro (Di lunedì 3 agosto 2020) Il previsto Maltempo, con forti temporali, grandinate e vento, ha colpito nelle ultime ore il Nord Italia. Dal rischio ondate di calore del fine settimana si è passati in alcune regioni, Lombardia ed Emilia Romagna, all'allerta arancione.Allerta gialla invece in Liguria (dove oggi a Genova è prevista l’inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio), Umbria, Marche, Toscana, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige.In Piemonte in particolare un nubifragio ha interessato il basso novarese, verso il pavese, e c’è stato un nubifragio con conseguenti allagamenti nella zona di Asti, con uno smottamento e il crollo di alcuni alberi.A Genova, sulla scogliera a Chiavari, un muro di contenimento ... Leggi su blogo

