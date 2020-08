Liguria, l’isola Gallinara venduta per più di 10 milioni di euro a un magnate ucraino (Di lunedì 3 agosto 2020) L’isola Gallinara, al largo delle coste liguri, è stata venduta. È costata più di 10 milioni di euro, trasferiti alle nove famiglie ex proprietarie dal magnate ucraino Olexandr Boguslayev. Si tratta dell’unica isola della Liguria e si trova di fronte ad Albenga e Alassio. Per la Gallinara è passata molta storia ma il suo nome lo deve alle galline. Leggi su tg24.sky

Corriere : Liguria, l’isola Gallinara venduta all’ucraino Olexandr Boguslayev per oltre 10 milioni di euro - SkyTG24 : Liguria, l’isola Gallinara venduta per più di 10 milioni di euro a un magnate ucraino - carlogubi : Liguria, l’isola Gallinara venduta a un ricco ucraino per oltre 10 milioni. I sovranisti a cominciare da Berlusconi… - Rada00563645 : RT @SkyTG24: Liguria, l’isola Gallinara venduta per più di 10 milioni di euro a un magnate ucraino - SHIN_Fafnhir : RT @SkyTG24: Liguria, l’isola Gallinara venduta per più di 10 milioni di euro a un magnate ucraino -

