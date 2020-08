I dati sul Coronavirus oggi 3 agosto nel Lazio (Di lunedì 3 agosto 2020) L’andamento del Coronavirus secondo i dati del bollettino della Regione Lazio di oggi: 15 nuovi casi di positivi al Coronavirus e un decesso La Regione specifica che tra i positivi 9 sono casi di importazione: tre casi dalla Romania, due casi dalla Repubblica Domenicana, uno dall’Ucraina, uno dall’Iran, uno da India e uno dal Bangladesh. L’assessore D’Amato alla Sanità del Lazio dopo l‘articolo che ha rivelato come alcuni pullman eludano i controlli rivolge un appello a chi rientra da paesi a rischio: “oggi abbiamo due rientri in bus dalla Romania e uno dall’Ucraina. Voglio rivolgere un invito a chi rientra dai paesi ad alta incidenza come la Romania la Bulgaria e la Moldavia a recarsi al drive-in del ... Leggi su nextquotidiano

Un intervento duro di Cristian Romero su Matteo Pessina durante Genoa-Verona aveva fatto supporre il peggio per il centrocampista gialloblù. Attraverso un post su Instagram, il giocatore però ha fatto ...

Si attende oggi una conferma o una “smentita” all’improvviso rialzo delle vittime in Lombardia avvenuto nell’ultimo bollettino coronavirus disponibile sulla giornata di domenica: dopo una settimana co ...

