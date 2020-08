Grottaglie: 95enne violentata. Con questa accusa arrestato 33enne Polizia (Di lunedì 3 agosto 2020) Al termine di meticolosa ed incalzante attività di indagine, questa mattina, gli agenti del Commissariato di P.S. di Grottaglie hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal G.I.P del Tribunale di Taranto su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di un 33enne di Grottaglie, pregiudicato, resosi responsabile del reato di violenza sessuale e di violenza privata ai danni di una anziana donna del posto. Sono le prime luci dell’alba quando il personale delle Volanti del Commissariato di Grottaglie ha raggiunto una donna di 95 anni che, poco prima, aveva chiamato il 113 riferendo di essere rimasta vittima di una violenza sessuale. L’anziana signora ha raccontato ai poliziotti che, intorno alle 5:00 del mattino, ... Leggi su noinotizie

Questa mattina la polizia di Grottaglie (Ta) ha arrestato un 33enne del posto per violenza sessuale e violenza privata nei confronti di una donna molto anziana, di 95 anni. La malcapitata ha chiamato ...Orrore nella provincia di Taranto per una anziana malmenata e violentata da un giovane. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia per un 33enne di Grottaglie accusato di violenza sessuale e di v ...