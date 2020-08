Giorgia Meloni e la matematica dei contagi Covid italiani che non torna (Di lunedì 3 agosto 2020) A Giorgia Meloni non la si fa certo facilmente quando si tratta di “deliri immigrazionisti”. Ecco perché la leader di Fratelli d’Italia grida il suo #bastasbarchi brandendo un’intervista a Vincenzo Boccia al Corriere della Sera in cui il ministro degli Affari Regionali ha detto che il 75% dei contagiati dal Coronavirus SARS-COV-2 è italiano. Da questo Meloni deduce che il 25% di contagiati è immigrato. Ma davvero in Italia il 25% dei contagiati sono immigrati? Ora, è sicuramente una coincidenza che l’uscita di Giorgia Meloni sia identica alla prima pagina della Verità che dice più o meno la stessa cosa. Anzi, ad essere precisi dice che è colpa dei migranti ... Leggi su nextquotidiano

