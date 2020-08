Fiumicino, chiuso un noto stabilimento balneare: «Nessun registro dei clienti, assembramenti e niente uso delle mascherine» (Di lunedì 3 agosto 2020) Durante i servizi straordinari di controllo del territorio svolti lo scorso fine settimana dalla Polizia di Stato, nella serata dello scorso 31 luglio, la Polizia di Stato ha proceduto alla chiusura immediata e per 5 giorni di un noto stabilimento situato sul Lungomare della Salute a Fiumicino, per gravi violazioni delle norme sul distanziamento sociale, il mancato utilizzo delle mascherine da parte dei dipendenti e degli avventori nonché l’irregolare tenuta dei registri della clientela. Fiumicino, chiuso un noto stabilimento balneare: «Nessun registro dei clienti, assembramenti e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Fiumicino, chiuso un noto stabilimento balneare: «Nessun registro dei clienti, assembramenti e niente uso delle mas… - CasilinaNews : #Fiumicino Chiuso stabilimento balneare per gravi violazioni delle norme anti #Covid19 - Big_Notizie : Fiumicino, chiuso lo stabilimento balneare Levante di Fregene per Covid-19 - CCISS_Ministero : A91 Autostrada Aeroporto Di Fiumicino fine tratto chiuso causa incendio a A91 Svincolo V.Della Magliana in direzio… - CCISS_Ministero : A91 Autostrada Aeroporto Di Fiumicino tratto chiuso causa incendio a A91 Svincolo V.Della Magliana in direzione A9… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino chiuso Assembramenti e mancato utilizzo di mascherine: chiuso stabilimento a Fiumicino TerzoBinario.it Un positivo al Covid a Fiumicino, indagine epidemiologica allo stabilimento ‘Levante’

I gestori della struttura hanno disposto l’immediata chiusura e la Asl la verifica dei contatti stretti della persona colpita dal Coronavirus Una persona è risultata positiva al Covid 19 a Fiumicino, ...

Covid-19 a Fregene, chiuso lo stabilimento balneare Levante

Fiumicino – “Il titolare dello stabilimento balneare Levante di Fregene ha disposto la preventiva chiusura dell’attività per una positività al Covid-19. Lo rende noto la Asl Roma 3, che proprio in que ...

I gestori della struttura hanno disposto l’immediata chiusura e la Asl la verifica dei contatti stretti della persona colpita dal Coronavirus Una persona è risultata positiva al Covid 19 a Fiumicino, ...Fiumicino – “Il titolare dello stabilimento balneare Levante di Fregene ha disposto la preventiva chiusura dell’attività per una positività al Covid-19. Lo rende noto la Asl Roma 3, che proprio in que ...