“Crêuza de mä” ricantata da Mina e Vasco per l’inaugurazione del Ponte San Giorgio. Quando De André nel 1984 disse: “Non venderà un ca**o” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il mondo della musica italiana si è mobilitato, in occasione dell’inaugurazione del viadotto “Genova – San Giorgio”, costruito sulle macerie del Ponte Morandi, crollato due anni fa. Come canzone “simbolo” per questa importante rinascita per la città e, un po’ anche per tutta Italia, è stata scelta “Crêuza de mä”. È uno dei brani più importanti del repertorio di Fabrizio De André, il più idoneo per rendere omaggio non solo all’artista, ma anche a Genova e al Comitato dei parenti delle vittime del Ponte Morandi. La canzone, dopo che sarà trasmessa, in diretta e in anteprima, durante l’inaugurazione, dal 4 agosto sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Su iniziativa della moglie del ... Leggi su ilfattoquotidiano

