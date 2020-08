Coronavirus, Capua: “Possibile un nuovo sovraccarico di terapie intensive” (Di lunedì 3 agosto 2020) Ripartire dal presente è possibile ma il virus non è scomparso, gira tra noi. “Permettere al Coronavirus di espandersi in maniera incontrollata sarebbe un nuovo triplo spreco e ha un costo enorme per la sanità italiana”, così Ilaria Capua parla della possibilità di una seconda ondata. Che cosa sta accadendo adesso in Italia e in … L'articolo Coronavirus, Capua: “Possibile un nuovo sovraccarico di terapie intensive” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

