Città Metropolitana: palestre scuole, prorogati termini bando (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – "Sono stati prorogati i termini per partecipare al bando pubblico, rivolto alle associazioni sportive, per utilizzare le palestre delle scuole superiori di Roma e provincia. Il bando che sarebbe scaduto in questi giorni e' stato posticipato di un mese, per dare la possibilita' di proseguire o iniziare attivita' sportive utilizzando gli spazi degli Istituti scolastici. Siamo convinti che lo sport in orario extrascolatico debba continuare, per questo metteremo in atto ogni percorso utile a garantire un servizio che e' anche sociale". Lo dichiara in una nota Teresa Zotta, vicesindaco della Citta' Metropolitana di Roma.

