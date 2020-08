Castiglione della Pescaia, senegalese insultato e picchiato in spiaggia: volevano cacciarlo perché nero (Di lunedì 3 agosto 2020) L’uomo aveva posato il suo telo sotto un gazebo dove una coppia aveva preso posto con il figlio: è stato questo a far scattare l’aggressore, mentre il bambino cercava di calmarlo. Il racconto ha trovato conferme in numerosi testimoni Leggi su corriere

