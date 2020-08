Capello: «Il Napoli gioca bene, ma ogni tanto si guarda troppo allo specchio» (Di lunedì 3 agosto 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Fabio Capello. Il tema è la Champions e il futuro delle italiane impegnate nella competizione. Tra queste il Napoli di Gattuso, che al Camp Nou ripartirà dall’1-1 del San Paolo. «Il Napoli gioca bene, ma ogni tanto si guarda troppo allo specchio, pensando poco alla fase difensiva. Può centrare l’impresa, ma non deve commettere errori e vanno sfruttate le occasioni a disposizione. In Champions spesso non hai una seconda possibilità». Il Barcellona ha perso male la Liga e sta attraversando un momento tormentato. «Non aver vinto un campionato che avevano già in tasca è il presupposto ideale per ... Leggi su ilnapolista

news24_napoli : Corriere dello Sport: “Su Zaniolo sentite Capello: ‘Futuro da pallone d… - napolista : Capello: «Il Napoli gioca bene, ma ogni tanto si guarda troppo allo specchio» Alla Gazzetta. «Può centrare l’impres… - news24_napoli : PRIMA PAGINA GAZZETTA – Capello: “Napoli, giocatela!”. Conte, furia… - news24_napoli : Sky – Capello: “Zaniolo è più completo di Kakà” - JuventinismoS : @JosseM85 Bene sarai felice quando comprano jorginho allora ?? il tempo ce l'hai alla fiorentina o al napoli non all… -

Ultime Notizie dalla rete : Capello Napoli PRIMA PAGINA GAZZETTA - Capello: 'Napoli, giocatela!'. Conte, furia Inter: Allegri piano B AreaNapoli.it PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Conte, ora basta. L'Inter pensa ad Allegri"

L'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata alle possibili conseguenze delle pesantissime dichiarazioni rilasciate di recente dal tecnico nerazzurro "Conte, ora basta". L'apertura odierna ...

RASSEGNA - Gazzetta: "Conte, ora basta", Corriere dello Sport: "Il Napoli in ansia per Insigne", Tuttosport: "Panchine bollenti"

In evidenza sui giornali di oggi la conclusione del campionato di Serie A 2019/2020. Il Lecce di Liverani non riesce nell'impresa ed è la terza squadra retrocessa insieme a Spal e Brescia. Il Genoa, i ...

L'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata alle possibili conseguenze delle pesantissime dichiarazioni rilasciate di recente dal tecnico nerazzurro "Conte, ora basta". L'apertura odierna ...In evidenza sui giornali di oggi la conclusione del campionato di Serie A 2019/2020. Il Lecce di Liverani non riesce nell'impresa ed è la terza squadra retrocessa insieme a Spal e Brescia. Il Genoa, i ...