Benedetto XVI, “grave infezione al viso” per Joseph Ratzinger (Di lunedì 3 agosto 2020) Si fanno via via sempre più fragili le condizioni di salute del Papa emerito Benedetto XVI. Secondo quanto riportato dal suo biografo alla stampa tedesca, che lo avrebbe recentemente incontrato, il religioso avrebbe contratto una grave forma di infezione al viso dopo aver viaggiato sino a Ratisbona per l’ultimo saluto al fratello Georg Ratzinger, sacerdote 96enne scomparso il 1° luglio scorso. Joseph Ratzinger ha “una grave infezione“ Difficile riuscire a tradurre fedelmente quanto riportato dal Passauer Neue Presse, testata giornalistica tedesca. Secondo quanto diffuso dalla fonte estera, il papa emerito Benedetto XVI si troverebbe in questo momento delicato ad affrontare quella che sembra essere una grave infezione ... Leggi su thesocialpost

